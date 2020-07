Elvytyspaketista on syntynyt sopu. Alankomaiden pääministeri Mark Rutte ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel tekevät kyynärpäätervehdyksen. Saksan liittokansleri Angela Merkel seuraa viestintää vierestä. Kuva: STEPHANIE LECOCQ / POOL

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel ja komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertovat EU:n päässeen vihdoin ratkaisuun 750 miljardin euron koronaelvytyspaketista. Yhdentyneen Euroopan johtokaksikko kuvasi päätöstä "historialliseksi" ja ratkaisevan tärkeäksi.

– Tämä on iso askel kohti toipumista, von der Leyen painotti varhain aamulla.

Kaikille jäsenmaille kelpaava ratkaisu saatiin viimein aikaan viidennen kokouspäivän aamuna tiistaina. Leyenin mukaan työ ratkaisun edistämiseksi jatkuu heti torstaina Euroopan parlamentissa.

Neuvotteluja käytiin läpi yön huippukokouksessa, joka venyi EU-historian toiseksi pisimmäksi legendaarisen viisipäiväisen vuoden 2000 Nizzan kokouksen jälkeen.

Viranomaislähteet kertoivat aamulla kuuden jälkeen, että sopu on huippukokouksessa saavutettu. Kokousta johtava ranskalainen Michel ilmoitti asiasta Twitterissä kello 6.15 Suomen aikaa: "Sovinto!"

Heti perään aamuseitsemältä alkoi Michelin ja von der Leyenin yhteinen mediatilaisuus asiasta.

Jo yöllä Michel oli sanonut olevansa luottavainen, että sopu alkaa olla kasassa.

– Tiedän, että viimeiset askeleet ovat aina kaikkein vaikeimpia... Mutta olen vakuuttunut siitä, että sopu on mahdollinen, Michel sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

750 miljardia euroa "Euroopan tulevaisuuteen"

Euroopan unionin 27 jäsenmaan johtajat pääsivät siis kompromissiratkaisuun koronaviruspandemian jälkeisestä elvytyspaketista viidentenä perättäisenä kokouspäivänä. Rinnakkain elpymisrahaston kanssa kokouksessa käsiteltiin EU:n monivuotista budjettikehystä.

Edessä on paketin yksityiskohtien esittely ja käsittely kunkin maan kansallisissa päätöksentekoelimissä, kunhan johtajat ehtivät Brysselistä kotipääkaupunkeihinsa.

Suomen pääministeri Sanna Marin (sd.) tviittasi keskiviikkoaamuna, että Suomi on saanut tukipakettiin 400 miljoonaa euroa kansallisesti kohdistettua rahaa maatalouden tukiratkaisuihin ja 100 miljoonaa euroa harvaan asuttujen Pohjois- ja Itä-Suomen tukemiseen.

Oppositio useimmissa jäsenmaissa on valmiina arvioimaan kriittisesti Brysselissä laadittua sopimusta. Eniten kiistaa aiheuttaa se, joutuvatko ja missä määrin vahvemman talouden jäsenmaat rahoittamaan heikommin pärjäävien mutta koronakriisistä kärsineiden maiden taloutta.

Karkeasti ilmaisten ennen muuta pohjoisen Euroopan maat ovat olleet huolissaan siitä, että liian avokätinen tukipaketti eteläisen Euroopan suurmaille veisi niiltä motivaation talouden tarvitsemiin rakenneuudistuksiin.

Michel esitteli maanantaina neuvottelijoille viimeisimmän luonnoksen ratkaisuksi kiistoihin. Esitykseen sisältyy kaikkiaan 750 miljardia euroa lainoja ja tukia koronapandemian talousvaikutuksista kärsivän EU-alueen talouden virkistämiseksi.

Viimeisessä esityksessä tukirahoituksen osuutta on pienennetty tuntuvasti alkuperäisestä, kuten niin sanottu nuuka nelikko – Hollanti, Itävalta, Tanska ja Ruotsi – on vaatinut. Samaa on tavoitellut kokouksessa myös Suomen Marin, vaikka Suomi on kiistänyt liittyneensä nuukanelikkoon.

Tukia enää 390 miljardia euroa

Tukia, joita ei tarvitse maksaa takaisin, on esityksessä enää 390 miljardin euron verran, kun alkujaan puhe oli 500 miljardista eurosta. Loppu on lainoja, jotka saajavaltion on – ainakin lähtökohtaisesti – maksettava takaisin.

Myös Suomen ja useiden muiden jäsenmaiden edellyttämä oikeusvaltiokriteeri on tulossa mukaan päätösratkaisuun. EU:n vastarannan kiiskinä tässä kysymyksessä ovat olleet autoritääriseen oikeistolaiseen hallintoon lipunut Unkari ja sen vanavedessä Puola.

Von der Leyen kuvasi oikeusvaltioperiaatteen kytkemistä tukipakettiin ensimmäistä kertaa historialliseksi saavutukseksi.

Michel hehkutti EU:n kykyä päätöksentekoon, vaikka kokous kestikin kauan.

– Tämä sopimus lähettää konkreettisen viestin, että Eurooppa on toimintaan kannustava voima, Michel sanoi.

Alun perin kokouksen piti kestää kaksi päivää, mutta johtajat ilmeisesti päättivät jatkaa pyöreitä päiviä päätökseen saakka ja välttää kokoontumisen uudelleen kuun vaihteessa kesken Euroopan lomakauden.

Euro vahvistui ennätystasolle kuukausiin

Päätösuutisen kantautuessa Brysselistä euro kallistui neljään kuukauteen korkeimmalle tasolle Yhdysvaltain dollariin nähden. Euron kurssi oli jo 1,1470 dollaria.

Tiistaina aamulla kurssinousu kuitenkin taittui saman tien lukemiin 1,1452 dollaria eurosta.

Juttu päivitetty kauttaaltaan klo 07:41.