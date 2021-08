Suuret Oluet – Pienet Panimot -eli SOPP -oluttapahtuma avaa terassin Oulun kauppatorilla torstain. Tapahtuma järjestetään kolmipäiväisenä torstaista lauantaihin 26.–28. elokuuta välisenä aikana, kerrotaan festivaalitiedotteessa. Tarjolla on myös ruokaa ja alkoholittomia juomia.

Tapahtumassa on mukana 12 kotimaista käsityöläispanimoa ja neljä ruokatoimijaa. Terassi on avoinna torstaina ja perjantaina kello 15–0 ja lauantaina kello 12–0 välisenä aikana. Alueelle on vapaa pääsy kello 18 asti, myöhemmin saapuvilta peritään 12 euron sisäänpääsymaksu, joka sisältää olutlasin.

Uutena ohjelmana ovat oluttastingit, joita järjestetään perjantaina ja lauantaina ja niihin voi varata lippuja Tiketistä tai paikan päältä.

Pöytiä tapahtumaan voi varata ennakkoon Tiketistä. Tapahtumassa on erillinen myymälä, josta voi ostaa pienpanimoiden enintään 5,5–prosenttisia tuotteita mukaan kello 21 asti.

Koronarajoitukset ja viranomaisohjeet on tiedotteen mukaan otettu huomioon. Alue on rakennettu väljäksi ja käsidesiä on tarjolla kaikilla osastoilla.

Tapahtuma-alueelle ei päästetä henkilöä, jolla on koronavirukselle tyypillisiä oireita. Asiakkaiden suositellaan käyttävän kasvomaskia sisään tullessaan ja omasta pöydästä poistuessaan. Myös turvavälit jonossa ja alueella liikkuessa pyydetään huomioimaan.

