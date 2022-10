Tällä viikolla vietetään valtakunnallista Eläinten viikkoa. Teemana ovat jännittävät eläimet ja negatiiviset tunteet, joita tietyt eläinlajit ihmisissä herättävät. Eläinten viikon järjestää Suomen eläinsuojelu SEY. Kampanjan nettisivuilla voi testata, mikä "kamalan ihana" eläin olisi. Tulokseksi voi saada esimerkiksi lokin, valkoposkihanhen tai hämähäkin.

SEY:n mukaan viikon tarkoituksena on nostaa ajankohtainen eläinsuojeluteema yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tarkoitus on hyvä, mutta mielestäni teema on tänä vuonna hieman epäselvä. Aihe on myös näkynyt harmillisen vähän mediassa. En tiedä onko SEY jo kyllästynyt lähettämään medialle tiedotteita. Luultavammin kyse on siitä, että uutistoimituksissa eläinoikeustiedotteet ohitetaan sujuvasti.