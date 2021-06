Verkkoon siirtyvän vaaliviestinnän merkitys on korostunut vaali vaalilta. Erityisen aktiivisia digitaalisilla alustoilla ovat nuoret, mutta viime vuosina myös muiden ikäryhmien some-aktiivisuus on ollut selkeässä kasvussa. Oulun Rotuaarilla on viime päivinä päästy myös perinteisen kampanjoinnin makuun.

Kuva: Pekka Peura