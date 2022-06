Peli on käynnissä. Ottelun virallisena valvojana toimii Olli Loukola, joka tietää, että kimalaiset tekevät mitä tahansa sokeriveden eteen. Kuva: Samadi Galpayage

– Suurin yllätys itselleni on ollut se, että kimalaiset ovat niinkin älykkäitä. Ne oppivat helposti ja nopeasti. Pidän nykyään kimalaisia älykkäämpinä kuin monia selkärankaisia. Oppimisnopeus on se, mikä on hämmästyttänyt, sanoo dosentti, Koneen Säätiön vanhempi tutkija Olli Loukola.

Oulun yliopistossa kirjosieppoja ja talitiaisia tutkineen Loukolan vastaväittäjänä toimi vuosia takaperin brittiläinen evoluutiobiologi Elli Leadbeater, joka oli tutkinut kimalaisten ja mehiläisten kognitiivia taitoja.