SOK vetää kauppojen hyllyiltä erän pitkää riisiä. Tuote on Rainbow Pitkäjyväinen riisi kahden kilon pakkauksessa.

Tuotteen erässä on mitattu laissa määrätyn rajan ylittävä määrä kasvinsuojeluaineita, jonka nimi on trisyklatsol. Tuotetta ei voi sen vuoksi käyttää.

Takaisin vedettävässä tuotteessa on parasta ennen päiväys 14.08.2023. Eräkoodi on L:2022/02/273. EAN-koodi on 6415717409055. Valmistaja on Rol-Ryz Sp. z.o.o, Puola.

Tuotetta on ollut myynnissä S-ryhmän kaupoissa.