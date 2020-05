Oulun Stemman kauppias Risto Huovinen kertoo, että etätyön lisäännyttyä kiinnostus sähköpöytiä kohtaan on kasvanut. Kuva: Pekka Peura

Moottorisahat ja huonekalut käyvät kaupaksi korona-aikana.

Autokauppa on pahasti miinuksella, mutta oululaisessa autoliikkeessä ollaan positiivisia.

Koronaepidemia on vaikuttanut elinkeinoelämään laajasti. Pääosin viesti on ollut murheellinen. Joissakin tapauksissa kriisi on näyttäytynyt kuitenkin myynnin piristymisenä.

Näin on käynyt Oulun Vepsäläisellä, jossa huonekalukauppa on virinnyt koronan alkushokin jälkeen parikymmentä prosenttia viime vuotta korkeammalle.