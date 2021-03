Välillä snookerin maailmassa vaikuttaa siltä, että elävä legenda ja raikulipoika Ronnie O’Sullivan on suositumpi kuin laji itsessään. O’Sullivan varastaa otsikot ja ihastuttaa vihreän veran äärellä.

O’Sullivan on tunnettu tempauksistaan biljardisaleilla ja niiden ulkopuolella. Englantilainen on pitänyt herrasmiesten lajin käytösnormeja kuminauhana, joka venyy juuri siihen suuntaan, mihin hän haluaa. Toisaalta on helppo sanoa, ettei hänen käteensä jaettu parhaita mahdollisia kortteja lapsuudessa.