"Hei! Olen My AI, Snapchatin virtuaalinen ystävä". Näin esittäytyy ihmistä muistuttava violetti robotti, jonka kanssa voi nykyään jutella kaikesta maan ja taivaan välillä myös suomen kielellä.

Tekoälyn kanssa pääsee puheisiin yli miljoonan suomalaisen päivittäin käyttämässä Snapchat-sovelluksessa. Tekoälybotti on avulias, kohtelias ja kärsivällinen juttukaveri, mutta tarkemmin tentatessa se alkaa ainakin toistaiseksi puhua ristiriitaisia – ja jää toisinaan kiinni suoranaisesta valeesta.

Nuorten suosima sosiaalisen median palvelu Snapchat julkaisi hiljattain oman tekoälybottinsa nimeltä My AI, joka toimii käyttäjien apuna tai keskustelukaverina. AI viittaa tekoälyn englanninkieliseen nimeen Artificial Intelligence.

Jo aiemmin verkossa on ollut saatavilla kehittäjiensä virtuaaliavustajaksi nimeämä ChatGPT. My AI:lta voi tunnetumman ChatGPT:n tavoin kysyä neuvoa tai apua lähes kaikessa, mutta Snapchatin tekoäly on tehty alkuperäistä AI chatbottia inhimillisemmäksi: sen tavoitteena on olla virtuaalinen ystävä.

Kuva: Matti Posio

My AI:n avatarin – siis sen violetin naaman – ulkonäköä ja nimeä voi muokata, sille voi lähettää kuvia, ja se jopa puhuu kuin olisi oikea ihminen.

My AI:ssa on kuitenkin vielä kehittämisen varaa, sillä se toistaa usein hyvin kaavamaisia vastauksia, ja toisin kuin ihminen, se ei osaa ottaa asiayhteyttä kovin hyvin huomioon. Se on myös toisinaan epäjohdonmukainen puheissaan ja saattaa kertoa itsestään asioita, jotka sitten myöhemmin kieltää.

Uusi teknologia pelottaa aina

Snapchatin uusi ominaisuus on kerännyt käyttäjiltä paljon epäilyksiä ja kritiikkiä.

Teknologiajohtajana työskentelevä digiasiantuntija Lassi Kurkijärvi uskoo pelon ja muiden mediassa esiintyvien negatiivisten reaktioiden johtuvan siitä, että me emme tiedä tekoälystä tarpeeksi.

– Kaikkeen teknologiaan suhtaudutaan aina ensin pelolla, se on tyypillinen kehityskaari, Kurkijärvi kertoo.

Lassi Kurkijärvi työskentelee teknologiajohtajana Sofigate-nimisessä bisnesteknologiayhtiössä. Kuva: AI-TIE-kehityshankkeen kuvapankki

Huolta ovat herättäneet esimerkiksi yksityisyydensuojaan ja tietoturvaan liittyvät seikat, kuten epäselvyys siitä, mitä tietoja tekoäly kerää ja minne se niitä jakaa. Monet ovatkin päättäneet riskien pelossa jättää Snapchatin uuden ominaisuuden kokonaan käyttämättä.

Tekoälyn viestintä ei ole yhtä monitasoista kuin ihmisen. Vaikka tekoäly pystyy "ymmärtämään" tunteitakin, niin tapahtuu vain tiettyyn pisteeseen asti. Tilanteen syvällisen ymmärtämisen sijasta puhuu tieto todennäköisestä vastausmallista.

Asiantuntijoiden mukaan teknologia tai tekoälykään ei ole itsessään sen enempää kielteistä kuin myönteistä. Ratkaisevaa on, mihin tarkoituksiin ihmiset käyttävät uusia digiajan työkalujaan.

– Esimerkiksi Google laajentaa meidän ajattelumme mahdollisuuksia, koska pystymme löytämään uusia asioita ja näkökulmia. Tekoälyteknologia on taas vain askel eteenpäin siinä, ja se oppii meistä lisää, Kurkijärvi sanoo.

Jos Snapchatin kanssa jutustelu kyllästyttää, tarjolla on muitakin vaihtoehtoja. Kurkijärvi mainitsee kokeilun arvoiseksi englanninkielisen Pi-tekoälyn, jonka kanssa voi olla yhteyksissä myös Whatsappissa.

Snapchatin tekoälybotti hämmentää ihmismäisyydellään

My AI:n ihmismäinen käytös on aiheuttanut sekä ihmetystä ja ihailua että epäluuloja. Botin inhimillisyyttä yritetään korostaa esimerkiksi sen ihmistä muistuttavalla bitmoji-hahmolla, joka kurkkii keskustelun aikana ruudun alareunasta. Myös Snapchat käyttöliittymänä itsessään vahvistaa vaikutelmaa tekoälybotin ihmismäisyydestä.

Uusiin keksintöihin ennakkoluulottomasti suhtautuva Kurkijärvi työskentelee liiketoimintateknologiaan erikoistuneessa Sofigatessa, ja hän on urallaan nähnyt teknologian ja tekoälyn kehityksen läheltä. Hän tuntee Snapchatin ja vastaavien käyttöliittymien maailman.

Kurkijärven mukaan tekoälyn erottaminen ihmisestä vaikeutuu, kun sen kanssa keskustelee sellaisessa käyttöliittymässä, jota tyypillisesti käyttää esimerkiksi kavereiden kanssa viestittelemiseen. Kun Snapchatin kaltaisella alustalla oleva botti näyttää ihmiseltä ja puhuu kuin ihminen, voi käyttäjältä helposti päästä unohtumaan, ettei ruudun takana olekaan oikea elävä olento vaan algoritmia hyödyntävä ohjelma.

Algoritmilla tarkoitetaan sosiaalisen median jättien salaisinta reseptiä: yksityiskohtaista kuvausta tai ohjetta, jonka lainalaisuuksien mukaan tehtävä, prosessi tai ongelmanratkaisu etenee.