Skopjen-koneella Turkuun 18. elokuuta tulleet matkustajat asetettiin tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin.

Pohjois-Makedonian pääkaupungista Skopjesta voi taas lentää Suomen Turkuun ensi perjantaina 9. lokakuuta.

Asia käy ilmi reittiä lentävän Wizz Airin verkkosivuilta. Yhtiö näyttää lentävän Turun-lentoja lokakuussa perjantaisin viimeistä viikkoa lukuun ottamatta. Silloin lentopäivä on lauantai.

Lennot ovat olleet keskeytyksissä useita viikkoja sen jälkeen, kun Skopjesta saapui Suomeen loppukesän aikana yli 60 koronavirustartunnan saanutta matkustajaa. Suuri osa heistä testattiin ja passitettiin lääkärin määräyksellä tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin.

Wizz Air otti itse Turun-lennoissa aikalisän. Unkarilaisyhtiöllä olisi ollut lupa aloittaa lennot uudestaan jo syyskuun puolivälissä, mutta se siirsi aloituksen omalla päätöksellään lokakuun puolelle.

Kaksi negatiivista tulosta tarvitaan

Miten nyt on tarkoitus menetellä?

– Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) verkkosivuille tuli torstaina uudet ohjeet ulkomailta Suomeen saapumisesta, vastaa Turun kaupungin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Jutta Peltoniemi.

– Sivuilla on muun muassa testeihin liittyviä suosituksia siltä osin, onko ennakkotesti otettu vai.

Ohjeissa THL suosittelee 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia henkilöille, jotka saapuvat Suomeen maasta, jossa koronaviruksen ilmaantuvuusluku on ollut 100 000 asukasta kohden yli 25 edellisen kahden viikon aikana. Balkanin alueella luvut ovat varsin korkeita.

Jos matkustajalla kuitenkin on Suomeen saapuessaan alle 72 tuntia vanha todistus negatiivisesta koronatestistä, hän voi hakeutua toiseen koronatestiin 72 tunnin maassa oleskelun jälkeen. Mikäli myös sen tulos on negatiivinen, hän voi keskeyttää omaehtoisen karanteenin.

Karanteenin saa keskeyttää myös, jos kahden Suomessa vähintään 72 tunnin välein tehdyn testin tulokset ovat negatiivisia.

– Katsotaan nyt sitten, miten toimimme, Peltoniemi tuumaa.

– Menettelyt ovat vielä suunnitteilla. Jonkin verran merkitystä on silläkin, miten lentoyhtiö kenties on ohjeistanut matkustajia. Meillä on joka tapauksessa tätä seurantaa ja toimintaa varten viranomaisyhteistyöryhmä.

Tulkki on tarpeellinen tukihenkilö

Ylilääkärin mukaan aikaisempiin Skopjen-lentoihin liittyneet karanteenit toimivat varsin hyvin. Ainakin Turun seudulle jääneet matkustajat näyttivät noudattaneen määräyksiä.

– Tulkki on ollut todella tärkeä henkilö näissä yhteyksissä, Jutta Peltoniemi huomauttaa.

– Kaikki matkustajat eivät osaa suomea.

Jos viranomaisten tietoon tulee karanteenin rikkomuksia niin, että karanteenissa oleva henkilö on nähty vaikkapa baarissa, asia otetaan välittömästi käsittelyyn. Peltoniemen mukaan tarvittaessa voidaan pyytää poliisilta virka-apua.