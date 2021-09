– Neliö on perusmuoto, se on mielestäni muutenkin hyvin kaunis. Ehkä visuaalisessa muistissani on niin vahvana Malevitšin neliö, Päivi Pussila sanoo viitaten venäläisen avantgarden johtajan kuuluisaan aiheeseen.

Kuva: Pekka Peura