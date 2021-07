Oulu

Valimokadun puoleiset rakennukset ovat paikoin erittäin huonossa kunnossa. Kaavoitustyön yhteydessä on tarkoitus arvioida rakennusten suojelutarve. Kuva: Pekka Kallasaari

Vuokra-asuntoja tarjoava Sivakka haluaa rakentaa Pikisaareen uusia asuinrakennuksia.

– Olemme käynnistäneet kaavamuutosprosessin. Tarkoitus on selvittää, mitä alueelle voisi toteuttaa, Sivakan toimitusjohtaja Raimo Hätälä vahvistaa.

Sivakalla on noin 2 000 neliön tonttivaraus osoitteessa Pikisaarentie 5–7. Alueen tämän hetkinen kaavamerkintä sallii asuntolarakentamisen. Sellaiselle ei kuitenkaan enää ole tarvetta OSAOn lopetettua Pikisaaressa toimintansa.

Sivakan alueen asukkaille vastikään järjestämässä infotilaisuudessa puhuttiin kahdesta uudisrakennuksesta, joissa olisi 20 asuntoa.

Hätälän mukaan vielä ei ole kuitenkaan olemassa edes kunnollisia luonnoksia suunnitelmista. Hän kertoo, että 20 uutta asuintilaa on suurin mahdollinen määrä.

– Voi olla, että luku asettuu pienemmäksi. Alue on herkkää ympäristöä.

Hätälä kertoo, että Sivakka haluaa tarkastella, missä määrin uudisrakentamisella voitaisiin kehittää asuinmiljöötä. Sivakalla on tällä hetkellä Pikisaaressa vuokralla 40 asuntoa.

– Nykytilassa on selviä puutteita. Meiltä puuttuu yhteistiloja. Saunamahdollisuudet ovat osin puutteellisia, samoin pyykkihuoltoon liittyvät tilat.

Makasiini säilyy

Alueella sijaitsevien, 1882–1925 valmistuneiden rakennusten suojelutarpeista tehdään kattavat selvitykset. Hätälän mukaan selvintä on, että makasiini säilyy. Muidenkaan rakennusten osalta ei ole purkupäätöksiä.

– Pahiten vaurioitunut rakennelma on Valimokadun keskimmäinen osa, jossa on ollut muun muassa puuceet. Niille on 2020-luvulla vähemmän käyttöä. Tiedostamme kuitenkin, että Valimokadun näkymä on arvostettu ja herkkä. Se, mikä on säilytettävissä, säilytetään. Myös Valimokadun suuntaisista rakennuksista osa jää.

Hätälän toiveena on, että uuden asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma olisi valmis vuodenvaihteessa. Sen jälkeen kaavaluonnos tuodaan nähtäville.

– Jos onnistumme asemakaavoituksella luomaan toteutuskelpoisen hankkeen, se voisi valmistua asuntomessujen kanssa samaan aikaan. Emme ole kontaktoineet messuorganisaatiota asian tiimoilta, mutta se on ollut pohdinnassa.

Mihin autot?

Pikisaarentie 5–7 alueen asukkaille vastikään järjestetyssä infotilaisuudessa käytettiin Hätälän mukaan vastustavia puheenvuoroja enemmän kuin myönteisiä.

Saman vahvistaa myös pihapiirin asukasyhteyshenkilö Riitta Prittinen-Maarala, joka on käynyt aiheesta lukuisia keskusteluja niin pihapiirissä kuin Pikisaaren muidenkin asukkaiden kanssa.

Hän itse haluaa odottaa rauhassa luonnokset ennen kuin ottaa kantaa hankkeeseen, mutta ymmärtää asukkaiden huolen.

– Vehreys ja pihamiljööt ovat niitä, joita arvostetaan, ja jotka tekevät Pikisaaren sielun. Onhan se uhka.

Prittinen-Maaralan oma huolenaihe liittyy autoiluun ja pysäköintiin: jos parkkipaikat rakennetaan pihoille, vehreä miljöö ei säily.

– Kun lisätään saaren vetovoimaa ravintoloilla ja tapahtumilla, toivoisi pyöräilyyn ja kävelyyn kannustamista autoilun sijaan.