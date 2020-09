Ruth Bader-Ginsburg oli korkeimman oikeuden vanhin ja kenties sisukkain jäsen. Kuva on New Yorkin oikeustieteilijöiden järjestön tilaisuudesta helmikuussa 2018.

Korkeimman oikeuden tuomari Ruth Bader Ginsburgin kuolema käynnisti Yhdysvalloissa surun aallon ja armottoman valtakamppailun puolueiden välillä.

Demokraatit yrittävät estää presidentti Donald Trumpia nimittämästä uutta tuomaria korkeimpaan oikeuteen virkakautensa viimeisinä viikkoina. Presidenttiehdokas Joe Biden sanoi lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa, että nimityksen pitää tapahtua vasta vaalien jälkeen.

Tämänhetkisten gallupien perusteella Trump joutuisi väistymään Valkoisesta talosta.

Kongressin republikaanienemmistöä johtava Mitch McConnell kehotti Trumpia nimittämään Ginsburgille seuraajan vauhdilla. McConnell lupasi Trumpin ehdokkaan saavan äänet senaatissa.

Korkeimman oikeuden tuomarinimitys on normaalistikin räjähdysherkkä asia vaalivuosina, saati näin lähellä marraskuun 3. päivän ääntenlaskua.

RBG – sankarimme, luki korkeimman oikeuden edustalle suremaan kokoontuneiden ihailijoiden kylteissä, kun tieto tuomari Ruth Bader Ginsburgin kuolemasta tuli julkisuuteen. Kuva: JIM LO SCALZO

Pelissä on paljon politiikkaa. Helmikuussa 2016 McConnell torjui presidentti Barack Obaman yritykset nimittää seuraaja tuomari Antonin Scalialle, kun presidentinvaaleihin oli yhdeksän kuukautta.

– Ruth Bader Ginsburg puolusti meitä kaikkia. Hän on ollut tinkimättömän johdonmukainen ja luotettava ja ääni jokaikisen vapauden ja mahdollisuuksien puolesta, sanoi Biden, joka kuuli kuolemasta lentäessään kotiinsa kampanjamatkalta.

Presidentti Trump kommentoi kuolinuutista sanoen, että Ginsburgilla oli uskomaton elämä. Trump julkisti jo 9. syyskuuta listan republikaaneille mieleisistä korvaavista tuomariehdokkaista.

Ginsburg tunnettiin väsymättömänä ja tunnollisena korkeimman oikeuden tuomarina, jota moni juristi ja ihmisoikeuksien puolustaja pitää esikuvanaan. Ginsburg oli viime vuodet vakavasti sairas, mutta hän ei silti jättänyt väliin istuntoja kuin äärimmäisen pakon edessä.

Ratkaiseva ääni on poissa

Korkeimmassa oikeudessa vallitsee herkkä tasapaino. Yhdeksästä eliniäksi nimitettävästä tuomarista neljä on ollut perusnäkemyksiltään liberaaleja ja viisi konservatiiveja, mutta yksi konservatiiveista on monissa kysymyksissä äänestänyt liberaalien kanssa samoin. Esimerkiksi kuolemantuomiota vastustavan Ginsburgin ääni on ollut ratkaiseva republikaanien ylivallan estämisessä.

Nuoret kokoontuivat korkeimman oikeuden edustalle, missä tunnelma oli harras. Ruth Bader Ginsburg oli toinen naistuomari korkeimmassa oikeusasteessa ja tasa-arvon esitaistelija.

Kun Ginsburg joutui sairaalaan heinäkuussa, arveltiin, että ehtisi tuskin kulua tuntiakaan tämän kuolinuutisesta ennen kuin Trump valmistelisi tilalle konservatiivista tuomariehdokasta. Presidentin lentokoneessa Air Force Onessa Trumpin kansliapäällikkö Mark Meadows vahvisti silloin asian toimittajille.

– Trumpin voi odottaa valitsevan nopeasti seuraajan ja tavoittelevan pikaista läpimenoa senaatissa, mikäli tuomarien penkillä tapahtuisi paikan vapautuminen, Meadows sanoi.

Kesällä Ginsburg joutui Washington DC:ssä sairaalaan infektioepäilyn takia maanantaina, kun hänellä oli ollut kuumetta ja vilunväreitä. Hänelle tehtiin Johns Hopkinsin sairaalassa toimenpide, jossa puhdistettiin aiemmin sappiteihin asetettu verkkoputki. Juristin kuvattiin toipuneen ikäisekseen hyvin.

Bader Ginsburg kuoli pitkälle edenneeseen haimasyöpään perjantaina kotonaan perheensä ympäröimänä.

Trump nimittänyt jo kaksi tuomaria

Tuomari Ginsburgin kuolemaa on vuosia pidetty Yhdysvaltain politiikassa vaa'ankielikysymyksenä.

Ylimmän tuomioistuimen johtavan liberaalin väistyminen antaa republikaani Trumpille tilaisuuden nimittää jo kolmas tuomari yhdeksänjäseniseen kokoonpanoon. Se tarkoittaisi oikeuden linjan reivaamista poliittisesti oikealle ennen muuta aborttioikeuden ja eri ihmisryhmien tasa-arvon kaltaisissa avainkysymyksissä.

Nykyisen konservatiivienemmistön 5–4 varmistavat Trumpin kaksi nimitystä: tuomari Brett Kavanaugh vuodelta 2018 ja tuomari Neil Gorsuch vuodelta 2017. Kavanaugh'n nimitys tehtäväänsä politisoitu vielä tavallistakin voimakkaammin, kun vastustajat toivat esiin lausuntoja hänen seksuaalisista ahdisteluistaan naisia kohtaan nuoruusvuosina. Lopulta Kavanaugh vahvistettiin senaatissa kahden äänen enemmistöllä.

Korkeimman oikeuden yhdeksän tuomaria ovat amerikkalaisessa asemassa paljon vartijoina. Ruth Bader Ginsburg vuoden 2018 yhteiskuvassa alarivissä toinen oikealta.

Viisi korkeimman oikeuden jäsenistä on republikaanipresidenttien nimittämiä ja neljä demokraattipresidenttien. Republikaani George W. Bushin nimittämä konservatiivi, oikeuden puheenjohtaja John Roberts, äänestää toisinaan liberaalien rinnalla.

Tuomarien paikat ovat käytännössä elinikäisiä, elleivät nämä itse eroa.

Korkeimman oikeuden konservatiivienemmistö toimi Trumpin eduksi esimerkiksi, kun viisi yhdeksästä äänesti liittovaltiotason kuolemanrangaistusten täytäntöönpanon puolesta kesällä.

Ginsburg äänesti kuolemanrangaistusta vastaan. Hän sanoi Kalifornian maineikkaan Stanfordin yliopiston opiskelijoille vuonna 2017:

– Jos olisin kuningatar, kuolemantuomiota ei olisi.

Ginsburgin lausuntoja on listannut kuolemanrangaistukseen liittyviä asioita dokumentoiva verkkosivusto Deathpenaltyinfo.org. Se muistuttaa Ginsburgin sanoneen, että kuolemanrangaistusten varsinainen toimeenpano käy yhä harvinaisemmaksi ja voi loppua kokonaan.

– Ihmiset, jotka saavat hyvän edustuksen oikeudenkäynnissä, eivät saa kuolemanrangaistusta, Ginsburg sanoi vuonna 2001.

– En ole vielä nähnyt kuolemanrangaistustapausta, niiden kymmenien korkeimpaan oikeuteen teloituksen edellä tulevien lykkäyshakemusten joukossa, jossa syytetty olisi saanut hyvän edustuksen oikeudenkäynnissä.

Monen sairastelun kautta videokokouksiin

Ginsburgin terveyttä ovat vaarantaneet haimasyövän lisäksi keuhkosairaudet. Toukokuussa häneltä operoitiin sappikivet. Viime vuoden marraskuussa Ginsburg koki kuumetta ja vilua, mutta hän palasi oikeuden työtehtäviinsä samana päivänä sairaalasta päästyään.

Elokuussa 2019 tuomari Ginsburg sai sädehoitoa haimasyöpään.

Aiemmin marraskuussa 2018 häneltä katkesi kolme kylkiluuta kaatumisen yhteydessä. Seuranneet lääkärintarkastukset johtivat keuhkosyövän hoitamiseen, minkä vuoksi Ginsburg joutui olemaan poissa kahdesta suullisesta kuulemisesta tammikuussa 2019. Edeltävinä vuosina hän oli saanut hoitoa haimasyövän takia 2009 ja paksusuolen syövän takia 1999.

Tuomari Ginsburgin nimitti korkeimpaan oikeuteen presidentti Bill Clinton vuonna 1993. Hän oli toinen nainen korkeimman oikeuden jäsenenä. Usein kaksoisnimellä esiintyvä Bader Ginsburg jäi leskeksi 2010, kun hänen lakimiespuolisonsa Martin Ginsburg kuoli.

Pitkälle uralle mahtui monia käänteitä. Viimeinen oli koronavirus, jonka aiheuttamien terveysriskien takia korkein oikeus kuuli suullisia todisteluja videoyhteydellä ensimmäistä kertaa historiansa aikana.