Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo puolusti kunnallisveron nostoa, jos vaihtoehtona on palveluista leikkaaminen. Ohisalo kuvattuna puoluekokouksessa viime viikonloppuna. Kuva: Mauri Ratilainen

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo sanoo ymmärtävänsä kuntia, jotka suunnittelevat veronkorotuksia vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Ohisalon mielestä verojen korottaminen on pienempi paha kuin palvelujen leikkaaminen.

– Ei verojen korottaminen ole tietenkään mikään itsetarkoitus tai asia, johon täytyisi lähteä kevyesti. Joskus se on kuitenkin välttämätöntä, jotta tarvittavat palvelut voidaan turvata myös niille, joilla on kaikkein vähiten. Meille varhaiskasvatuksen, kirjastojen, koulujen ja lähiluonnon puolustaminen on arvovalinta, Ohisalo totesi puheessaan vihreiden valtuuskunnassa Helsingissä lauantaina.

Ohisalo piikitteli puheessaan kokoomusta puolueen verokielteisyydestä.

– Kokoomukselle veronkorotukset eivät koskaan ole vaihtoehto, mutta ihmisille kaikkein keskeisimpienkin palveluiden leikkaaminen on. Me vihreät näemme kuntalaisten palveluiden arvon toisin, Ohisalo sanoi ja viittasi Espoon kaupungin tilaamaan konsulttiselvitykseen, jotta esitetään leikkauksia.

"Junaliikenteellä siivet lentämiseltä"

Ohisalo visioi puheessaan kuntien ja kaupunkien tulevaisuutta myös liikkumisen näkökulmasta.

– Keskustojen liikkeiden elinvoima ei riipu parkkipaikoista, sillä lompakko kulkee taskussa aivan yhtä hyvin pyörällä kuin autolla liikkuessa. Kävelykeskustassa on sitä paitsi paljon miellyttävämpi asioida ja piipahtaa putiikista toiseen.

Ohisalon mukaan koko Suomen kattava kaukoliikenne tukee kuntien ja kaupunkien kehitystä.

– Siksi me olemmekin edistämässä yöjunayhteyttä Torniosta Ruotsiin ja Helsingistä Kainuuseen. Toimiva junaliikenne on paras tapa viedä siivet lentämiseltä, Ohisalo linjasi.

Hän ei nähnyt ristiriitaa siinä, että hallitus pyrkii lentoliikenteen suosion vähentämiseen, vaikka se samaan aikaan toimii taloudellisissa vaikeuksissa muun muassa koronan takia olevan Finnairin pääomistajana. Hän muistutti tavoitteesta puolittaa liikenteen päästöt 2030-luvulle tultaessa.

– Meidän on etsittävä ratkaisuja, joilla kaikkialle pääsee mahdollisimman jouhevasti mutta samalla ilmaston kannalta kestävästi. Maata pitkin matkustamisesta voi muodostua Suomelle myös terveysturvallinen brändi, Ohisalo totesi kokouksen jälkeisessä tiedotustilaisuudessa.

Ohisalo vastaa sisäministerinä Suomen linjan muodostamisesta EU-komission uuteen pakolaisstrategiaan, joka toteutuessaan lisäisi jäsenmaiden solidaarisuusvelvoitetta turvapaikkapolitiikassa. Suomen kannassa tulevat Ohisalon mukaan yhdistymään vastuunjako ja yksilön oikeudet.

– Suomen kannan täytyy rakentua tulevien viikkojen aikana. Sen jälkeen suuri valiokunta käsittelee kannan.

Juttua on päivitetty klo 11.40. Juttuun on lisätty Ohisalon kommentteja tiedotustilaisuudesta.