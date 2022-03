Helsinki

Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.). Kuva: STEPHANIE LECOCQ

Huoli Venäjän mahdollisesta hybridivaikuttamisesta Suomen rajoilla nousi jälleen eduskunnan kyselytunnilla voimakkaasti esiin. Useat oppositiopuolueiden kansanedustajat tivasivat vuorotellen sisäministeri Krista Mikkoselta (vihr.), onko hallitus valmis muuttamaan rajavartio- ja ulkomaalaislakia niin, että turvapaikkahakemusten käsittelystä voitaisiin tilapäisesti luopua tilanteissa, joissa maahantuloa käytetään hybridivaikuttamisen välineenä.

Kyllä- tai ei-vastausta ei Mikkoselta pyynnöistä huolimatta saatu. Hän toisti useaan kertaan, että jo nyt lainsäädäntö mahdollistaa rajanylityspaikan sulkemisen tällaisessa tilanteessa. Hän sanoi myös, että lainsäädäntöä tarkistetaan. Sen muutostarpeista järjestetään Mikkosen mukaan parlamentaarinen eli kaikkien eduskuntapuolueiden välinen keskustelu ensi viikolla.

– Haluamme varmistua, että lainsäädäntömme on kunnossa. Tämä on myös EU:n tasolla käytävä keskustelu. EU:ssa tähän on herätty entistä vahvemmin ja kaikkialla tehdään tätä samaa varautumista ja valmistautumista, Mikkonen sanoi.

Hän kertoi myös, että vuoden 2015–2016 tapahtumista on otettu opiksi ja vastaavia tilanteita on muun muassa harjoiteltu. Tuolloin Suomen pohjoisille raja-alueille saapui Venäjältä noin 1 800 turvapaikanhakijaa.

Entinen oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) luonnehti Mikkosen vastausten olleen kiusallista katsottavaa.

– Onkohan nyt tilanteen vakavuus ymmärretty ihan oikein. Suomella on viime hetki tunnistaa kristallinkirkkaasti ne riskitekijät meidän yhteiskunnasta, joita vastaan meidän täytyy tehdä lainsäädäntötoimenpiteitä, resurssitoimenpiteitä ja korjausliikkeitä.

Häkkäsen mielestä Suomessa on varauduttu hyvin, mutta epäkohtia on muun muassa maakaupoissa, tietyssä ruokahuollon energiavarmuudessa ja erityisesti rajaturvallisuudessa.

Hallitus valmistelee keinoja

Myös polttoaineiden hinnannousu ja maatalouden ahdinko herättivät oppositiossa kysymyksiä. Perussuomalaisten Riikka Purra arvosteli hallitusta siitä, että se on omilla ilmastotoimillaan nostamassa polttoaineiden hintoja entisestään.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd.) mukaan hallitus miettii keinoja, joilla kuljetusalan ahdinkoa voidaan helpottaa. Hän kumosi väitteen siitä, että hallituksella olisi tulossa joitakin uusia jakeluvelvoitteeseen liittyviä toimia.

– Sellaisia ei ole.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) puolestaan vakuutti, että hallitus valmistelee nopealla aikataululla pakettia maatalouden pelastamiseksi. Oppositiosta esitettiin huolta siitä, että Itä-Suomessa kolmannes pelloista saattaa jäädä viljelemättä, koska lannoitteiden saatavuus ja polttoaineen hinta tekee työstä kannattamatonta.

Lepän mukaan muun muassa EU:n komission kanssa on keskusteltu joustoista, joita nyt tarvitaan kriisin selättämisessä.