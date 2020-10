Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) totesi suomalaisen yhteiskunnan olevan varsin hyvin varautunut erilaisiin uhkiin, mutta aina on parannettavaa. Kuva: Arttu Laitala

Seitsemän ministeriä Sanna Marinin (sd.) hallituksesta oli sunnuntaina koolla keskustelemassa toimista, jotka liittyvät Psykoterapiakeskus Vastaamoon tehtyyn tietomurtoon ja sitä seuranneisiin kiristysviesteihin.

Koollekutsujana toiminut sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) vastasi keskustelun jälkeen median kysymyksiin puhelintiedotustilaisuudessa.

Ohisalo luonnehti tekoa vakavaksi, järkyttäväksi ja törkeäksi sekä raukkamaiseksi. Hänen mukaansa arkaluontoisia potilastietoja on jo saattanut päätyä moniin käsiin.

– Hallitus ottaa tilanteen hyvin vakavasti, ministeri painotti.

Ohisalon mukaan potilastietojen varastaminen ja niillä kiristäminen on esimerkki kyberrikollisuudesta, joka on lisääntynyt ja lisääntyy digitalisaation myötä. Tänä vuonna koronakriisi on vielä kasvattanut vaikeuskerrointa, koska entistä useampia asioita hoidetaan tavalla tai toisella verkon välityksellä.

– Kyberturvallisuus nousee aivan uuteen rooliin, kun turvallisuuskysymyksiä käsitellään.

– Suomi on kyllä varsin hyvin varautunut erilaisiin uhkiin, ja kansainvälistä yhteistyötä tehdään jatkuvasti. Vielä enemmän pitäisi kuitenkin varautua ja suunnitelmia päivittää.

Tietomurron ja kiristyksen uhrien auttamiseksi ja tukemiseksi hallitus pyrkii Ohisalon mukaan tekemään kaiken mahdollisen.

– Olennaista on luottamus: että ihmiset voivat tulevaisuudessakin luottaa viranomaisiin ja palveluihin. Tämän raukkamaisen teon tarkoituksena on ollut nimenomaan horjuttaa tätä luottamusta.

Hallitus keskustelee aiheesta seuraavan kerran iltakoulussaan keskiviikkona. Sitä ennen kansliapäälliköt vievät asiaa eteenpäin.

– Kyberturvallisuus on asia, joka on monen ministeriön alaa, Ohisalo muistutti.

Lue myös: KRP:llä useita tutkintalinjoja Vastaamon tietovuodon selvittämiseksi: ”Meillä on tällä hetkellä poliisin parhaat kyvyt tätä asiaa tutkimassa” – katso, mistä uhrit voivat saada apua