"Harmittaa ainoastaan, että aloin niin myöhään tehdä tätä. Ehdin kuolla, ennen kuin ehdin tehdä kaikki jutut, jotka haluan tehdä", Tiina Lymi toteaa kirjoittamisesta. Kuva: Mikko Stig

Taide- ja viihdealan moniottelijan Tiina Lymin kesä oli antoisa. Vireillä on ollut monta työprojektia, mutta aikaa riitti myös perheelle, ystäville ja vapaa-ajalle.

Uransa alkupuolella näyttelijänä tunnettu Lymi osallistui elokuun lopulla kansainväliselle New Nordic Films -festivaalille Norjan Haugesundissa. Tapahtumassa hän oli markkinoimassa klassikkotarina Myrskyluodon Maijasta tehtyä uutta elokuvaa. Lymi toimii elokuvan käsikirjoittajana ja ohjaajana.

– Käsikirjoitus on valmis. Nyt on meneillään ennakkosuunnitteluvaihe ja rahoituksen kerääminen. Tähdätään siihen, että ensi kesänä elokuva kuvataan, Lymi kertoo.

Tiina Lymi on käsikirjoittanut ja ohjannut näytelmiä, televisiosarjoja ja elokuvia yhtäläisesti näyttelijän uransa kanssa parinkymmenen vuoden ajan. Myös tänä vuonna julkaistun menestyssarjan Sisäilmaa Lymi ideoi ja ohjasi. Sarjan käsikirjoituksen hän teki yhdessä Juha Lehtolan kanssa.

Nytkin Lymin työkoneella on valmistumassa keskeneräisiä tv-sarjoja.

– Useita juttuja voi pyörittää yhtä aikaa, kun ne ovat eri vaiheissa. Kaltaiselleni, hieman rauhattomalle ihmiselle se on hyväkin.

Suuri yleisö voi muistaa näyttelijä-Lymin esimerkiksi Anna-Leena Härkösen ja Pekka Milonoffin käsikirjoittamasta tv-sarjasta Vuoroin vieraissa, joka esitettiin ensin Ylen TV1-kanavalla vuonna 1997. Vuosia sitä ennen Lymi oli jo ansainnut Jussi-palkinnon Härkösen romaaniin perustuvan Akvaariorakkaus-elokuvan näyttelijäsuorituksestaan – vielä opiskeluaikanaan.

Tiina Lymin mukaan ihmisellä on kasvun mahdollisuus niin kauan kuin hän on elossa. Kuva: Mikko Stig

Lymi ei alkujaan päämäärätietoisesti tähdännyt näyttelijäksi, vaan haki opiskelijaksi Teatterikorkeakouluun, kun hänen kaverinsakin hakivat. Hän oli lapsesta saakka lukenut jatkuvasti ja halusi ennemminkin kirjoittajaksi.

– Lukemisessa oli jotain kauhean kiehtovaa, ja lapsena jäin usein kiinni tiettyyn havaintoon. Ehkä sillä tavalla olin vähän erilainen ja minua voitiin kutsua lempinimillä kuten runoilija tai filosofi, Lymi muistelee.

Kertayrittämällä Teatterikorkeakouluun sisään päästyään Lymi muutti Helsinkiin, missä hän oli vieraillut sitä ennen vain pariin otteeseen synnyinkaupungistaan Tampereelta.

Noin kolmikymppisenä Lymi alkoi kirjoittaa.

– Se poltteli niin paljon. Kolmikymppisenä on varmaan se hetki ihmisen elämässä, että on aikuinen eikä voi enää siirtää asioita tuonnemmaksi ”sitten joskus aikuisena” -verukkeella, hän toteaa.

Uran kohokohtia Lymille ovat hetket, kun hän onnistuu välittämään yleisölle jonkin havaintonsa.

– Nostamaan jonkin aiheen keskusteluun tai herättämään ajatuksia – oli kyseessä sitten yhteiskunnallinen aihe tai liittyipä se ihmisen yksityiseen tunne-elämään.

Kirjoittaja-Lymi tekee työtä ennen kaikkea itselleen.

– Kauhean monta jumalaa ei voi palvella samaan aikaan. Kirjoittajan ja ohjaajan tärkein tehtävä on toimia soihdunkantajana ja heiluttaa miekkaa aiheensa puolesta – yrittää kirkastaa sen kovaa ydintä.

Työ ei ole työteliäälle Lymille silti kaikki kaikessa. 50 vuotta täyttävällä Lymillä on ollut tähän ikään saakka opettelemista omien rajojensa huomioimisessa. Lymin mukaan ihmisellä on kasvun mahdollisuus niin kauan kuin on elossa.

– Jos elämällä olisi jokin tarkoitus, kai se olisi sitten jalostuminen. Ehkä se olisi syvin ja kaunein muoto ihmisyydestä, että jalostuminen jatkuu loppuun asti, hän toteaa.