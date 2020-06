Poliisipäällikön sijainen Arto Karnaranta Oulun poliisista uskoo, että uusi turvakampus järkevöittää liikkumista ja parantaa sekä turvallisuutta että tiedonkulkua, kun läheisesti yhteistyössä toimivat viranomaiset pääsevät työskentelemään kasvotusten.

Tieto Oulun uuden poliisitalon ja vankilan suunnittelusta Ruskonselkään on Oulun poliisilaitokselle tervetullut.

– Meille uutinen tuo uskoa tulevaan. Tovin aikaa on ollut vaihe, ettei ainakaan meille ole näyttänyt siltä, että suunnittelussa olisi tapahtunut oikein mitään. Mitä pidempi aika väliaikaisissa tiloissa kuluu, sitä haasteellisempaa toiminta meille on. Jos Ruskonselän alue on kaavoituksen kannalta Hiukkavaaraa helpompi, se on erinomaisen hyvä asia, poliisipäällikön sijainen Arto Karnaranta kommentoi.