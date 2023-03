Teos Our Arms Grew Together kertoo parisuhteesta lähes dokumentaarisesti, intiimisti ja paljaasti. Omakohtaisen esityksen sirkustaiteilijat ovat Marta Alstadsæter ja Kim-Jomi Fischer. Kuva: Anna van Kooij

Pariakrobatiaesitys Our Arms Grew Together on hyvin sensitiivinen, fyysinen, läsnä oleva ja intiimi parisuhteen kuvaus.