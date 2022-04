Sini Huhtala laskee itsensä harrastejuoksijaksi. Hän juoksee ultramatkoja ja kilpailee lähinnä itsensä kanssa. Huhtala uskoo, että kiinnittämällä huomiota asentoon, juoksualustaan ja varusteisiin, pienistä vammoista huolimatta juoksu on mahdollista jokaiselle. Kuva: Tero Talvio

Juoksukouluja pitkään vetäneen liikunta-alan yrittäjän ja fysioterapeutin Sini Huhtalan suuri elämäntehtävä on tavallisten ihmisten liikuttaminen ja liikunnan ilon tuominen mahdollisimman monelle.

– Aika monelle on iskostettu, että sinä et voi tai et pysty juoksemaan. Lähes jokainen pystyy, kun olosuhteita muutetaan sopiviksi, Huhtala sanoo.