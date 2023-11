Liken työnjohtaja Mika Inkala haluaa herättää sinkkujen kierrätysillan uudelleen henkiin. Kuva: Kierrätyskeskus Likke

Limingantullissa sijaitsevan kierrätyskeskus Liken tiloissa on ensi viikon perjantaina luvassa hieman erilaisempaa ohjelmaa, kun Kiertokaari järjestää Likessä sinkkujen kierrätysillan.

Tiedotteen mukaan sinkut laitetaan kiertoon perjantaina 24. marraskuuta kello 18–21.

Sinkkuilta herää uudelleen henkiin, sillä samanlainen tapahtuma järjestettiin takavuosina Toppilan kierrätyskeskuksessa.

Sinkkuilta on päihteetön. Kävijöille on tarjolla pientä purtavaa ja elävää musiikkia. Myymälässä on myös mahdollista tanssia, sillä rytmeistä huolehtii tanssiorkesteri Eldorado.

Kumppania ja ystävää etsiville varataan Liken tiloista oma nurkkauksensa.

Leikkimielisen tapahtuman takana on vakavampi huoli siitä, että yksinäisyys on yhteiskunnassa iso ongelma.

– Illan aikana kerätään asiakkailta ideoita, mitä kiertotalousteeman ympärille sopivia kokoontumisia Kiertokaari voisi järjestää Likessä ja vähentää siten yksinäisyyttä, Liken työnjohtaja Mika Inkala sanoo.