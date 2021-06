Sinipyrstö esiintyy Suomessa levinneisyysalueensa läntisimmällä reunalla. Se on Euroopassa helpoimmin havaittavissa Suomessa ja siksi monen ulkomailta saapuvan lintuturistin toivelistalla. Kuva: Jyrki Mäkelä

– Sinipyrstöjä on nyt suomalaismetsissä aivan järkyttäviä määriä, Metsähallituksen Luontopalvelujen suojelubiologi Ari Rajasärkkä hämmästelee.

Lajia pitkään tutkinut Rajasärkkä ynnää lukuja perjantaiaamuna Kuhmossa, missä hän on vuosittaisella lintulaskentakiertueellaan. Aamu on ollut sikäli merkittävä, että laskentalinjan loppumetreillä laulanut sinipyrstö oli tasan sadas Rajasärkän tämän kesän linjoille osunut lajin edustaja. Laskentakilometrejä on kertynyt noin 85.