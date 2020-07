Sekä merialueilla että järvillä sinilevää on havaittu viime viikkoa enemmän, joskin vertailussa aikaisempiin vuosiin levähavaintoja on edelleen keskimääräistä vähemmän, tiedottaa Suomen ympäristökeskus Syke.

Sinilevien määrä on tavallisesti suurimmillaan heinäkuun lopulla ja elokuun alussa. Runsaasti tai erittäin runsaasti levää on havaittu vain kolmella sisävesien virallisella havaintopaikalla. Rannikkojen ja saaristojen virallisista havaintopaikoista vain neljältä on löytynyt runsaasti levää.

Satelliittikuvissa sinilevää on havaittu Saaristomeren eteläpuolella, Suomenlahdella ja Selkämerellä. Suomenlahdella sinilevää on paikoin nähtävissä runsaastikin veteen sekoittuneena, ja tyynellä säällä sinilevät voivat nousta nopeastikin laajemmiksi pintaesiintymiksi, tiedotteessa kerrotaan.

– Mikäli sää on tyyni ja lämmin, sinilevien pintakukintojen nopeakin voimistuminen etenkin Suomen eteläisillä ja lounaisilla merialueilla on mahdollista. Rannikolla ja saaristossa sinilevätilanne voi vaihdella huomattavasti lyhyidenkin välimatkojen välillä, ja muuttua yhdenkin päivän sisällä, kertoo Syken erikoistutkija Sirpa Lehtinen tiedotteessa.

Meriveden pintalämpötila vaihtelee 14 ja 19 asteen välillä. Ilmatieteen laitoksen Meripalvelun mukaan tuulen suhteen sää jatkuu ennusteiden mukaan viikonlopun ja ensi viikon alun rauhallisena. Lämpimämpi jakso jatkuu maanantaihin asti, jonka jälkeen todennäköisesti taas viilenee ainakin väliaikaisesti.

Järvissä hieman sinilevää on havaittu 26 valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikalla. Runsaasti sinilevää on havaittu vain yhdellä havaintopaikalla ja erittäin runsaita sinileväkukintoja on havaittu kahdella valtakunnallisen seurannan havaintopaikalla.

Virallisen seurannan ulkopuolisia havaintoja järvien levätilanteesta viime viikonlopun ja tämän viikon aikana on tehty 95, joista noin kuudessakymmenessä on havaittu levää.

– Vaikka sinilevähavaintoja on tehty edeltäviä viikkoja enemmän, tällä hetkellä sinilevää on monin paikoin järvillä vähemmän kuin tyypillisesti tässä vaiheessa kesää olisi odotettavissa. Yksittäisiä runsaita ja erittäin runsaita sinileväkukintoja on toki havaittu. Mikäli sää lämpenee ja tyyntyy, sinilevien pintakukintojen runsastumisen todennäköisyys kasvaa, sanoo Syken korkeakouluharjoittelija Jere Laine tiedotteessa.

Järvissä pintavesien lämpötilat ovat yhdestä kahteen astetta ajankohdan pitkäaikaista keskiarvoa viileämpiä. Etelä- ja Keski-Suomessa pintalämpötilat ovat monissa järvissä 17-19 astetta ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa 16-17 astetta. Lapissa pintaveden lämpötilat ovat alle 16 asteen.

