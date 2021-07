Simossa Turskantiellä palaa yksityisasunnon pihapiirissä noin 90 neliömetrin kokoinen hallirakennus.

Rakennus on tuhoutunut palossa irtaimistoineen. Sammutustyöt ovat käynnissä ja niiden arvioidaan kestävän iltaan saakka. Palo on saatu rajattua kyseiseen rakennukseen. Hallissa on säilytyksessä koneita ja traktori. Palossa ei ole sattunut henkilövahinkoja.