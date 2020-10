Pattijoen Urheilijoiden miesten superpesisjoukkue alkaa olla vähitellen kasassa ensi kautta varten. Joukkueessa on nyt 17 varmaa pelaajasopimusta. Aiemmin tällä viikolla pesäpallolegenda Sami Haapakoski teki jatkosopimuksen, ja viimeisimpinä nimet laittoivat paperiin Simo Rahunen, 30, ja Timo Hanhisalo, 27, sekä oma kasvatti Tomi Kaisto, 20. Polttolinjassa ja etukentällä viihtyvä Rahunen saapuu Raaheen Joensuun Mailasta. Etukenttäpelaaja Hanhisalo puolestaan pelasi päättyneellä kaudella niin Vimpelin Vedossa kuin Imatran Pallo-Veikoissakin. Hanhisalo kävi kesällä 2019 lainalla 13 pelin ajan PattU-paidassa.

– Rahunen tulee aika lailla Kallion Timon tontille, mutta hän on pelannut kuluneella kaudella myös etukentällä. Sisällä hän pystyy etenemään ja olemaan vaihtajana, eli on monipuolinen pelaaja. Hanhisalon kohdalla tiedetään millainen kaveri saadaan. Hän on täsmähaku etukentälle. Ja hänet tunnetaan jo entuudestaan, PattUn puheenjohtaja ja superpesisjoukkueen manageri Jari Suonvieri kuvailee.