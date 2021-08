Suomessa laitetaan silikonitäytteet arviolta 500–1000 naisen rintoihin vuosittain. Lisäksi jotkut käyvät leikkauksessa Virossa. Kuva: DANIEL REINHARDT/EPA

Kolmen lapsen äiti Sini Miilumaja päätti viime vuonna toteuttaa pitkäaikaisen haaveensa ja hankki rintoihinsa silikonitäytteet.

Yli puoli vuotta myöhemmin hän on edelleen tyytyväinen päätökseensä. Itsetunto on kohonnut ja hän on tyytyväisempi peilikuvaansa, vaikka kertookin, ettei varsinaisia itsetunto-ongelmia ole koskaan ollut.