Painavat teokset kannattaa kiinnittää huolellisesti seinälle. Tyko Elon maalama teos on ripustettu ruuveihin, joista toinen on kiinnitetty kipsiseinään tarkoitettuun kiinnitystulppaan. Toisesta on jäänyt kiinnitystulppa pois, mutta yksikin riittää kannattelemaan taulua.

Kuva: Mauri Ratilainen