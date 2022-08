Sievin kunta vuoden 2023 alusta lähtien Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n jäseneksi. Yhdistyksen seutuhallitus hyväksyi Sievin kunnan jäsenhakemuksen tiistaina.

Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n muut jäsenkunnat ovat Haapajärvi, Kärsämäki, Nivala, Pyhäjärvi ja Reisjärvi. Seutukunnan väkiluku kasvaa yli 32 000 asukkaaseen Sievin liittymisen myötä, kunnan tiedotteessa kerrotaan.

– Kuntien välillä on tehty yhteistyötä jo pitkään, joten on luonnollista jatkaa sitä saman katon alla. Sievin liittyminen tuo lisää resursseja ja vaikuttavuutta toimintaamme sekä alueen edunvalvontaan, NIHAKin toimitusjohtaja Toni Krankkala kertoo.

Sievin kunnanjohtaja Kai Korhosen mukaan myös kunnan tavoitteena on ennen kaikkea saada leveämmät hartiat kehittämiseen.

– Pienen kunnan ei kannata tehdä kehittämistyötä yksin, vaan yhdessä lähialueen kuntien kanssa. NIHAK on meille luonteva vaihtoehto, sillä olemme tehneet yhteistyötä sen kanssa jo aiemminkin. Meillä on naapurikuntien kanssa paljon yhteisiä intressejä, ja yhdessä pystymme viemään kehityshankkeita tehokkaasti eteenpäin, Korhonen kommentoi Sievin kunnan tiedotteessa.

NIHAK tuottaa alueellaan monipuolisia yritys- ja aluekehityspalveluja, edistää kuntien yhteistoimintaa ja toimii seudun edunvalvonnassa.

NIHAKin seutuhallituksen näkökulmasta Sievin liittyminen vahvistaa ennestään toimivaa yhteistyötä alueen kuntien välillä.

– Sievi on olennainen osa meidän aluettamme ja yhteistyöverkostoamme. Omalta osaltaan sen mukanaolo vahvistaa seutukunnan toiminnallista pohjaa ja väestöpohjaa sekä kehittää kuntien välistä yhteistyötä. Oulun Eteläisen alueen kunnilla on vahva yhteistyön perinne. Työntekijät pendelöivät kuntien välillä, ja yhteisiä palveluja on rakennettu pitkään, seutuhallituksen puheenjohtaja Juha Uusivirta toteaa.