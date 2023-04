Lauri Veijalainen on nimitetty Sievi Capital Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi.

Väliaikainen toimitusjohtaja Ville Nikulainen jatkaa tehtävässä 31. heinäkuuta alkaen, ja Veijalainen aloittaa pestissä 1. elokuuta.

Veijalaisella on Sievi Capitalsin tiedotteen mukaan monipuolinen kokemus muun muassa pörssiyhtiön johtotehtävistä. Hän on toiminut muun muassa Stockmannin toimitusjohtajana yhdeksän vuoden ajan.

Stockmannilta Veijalainen lähti East Office of Finnish Industries Oy:n vuonna 2019. East Office on Suomen suurimpien Venäjän kauppaa käyneiden yritysten yhteenliittymä, joka perustettiin vuonna 2008. Venäjän sodan alettua East Office lopetti toiminnan Venäjällä on sittemmin keskittynyt muun muassa Ukrainaan.

Veijalainen astuu elokuussa myös Sievi Capitalin kohdeyhtiö Indoor Groupin toimitusjohtajaksi. Tämän lisäksi hän tulee osallistumaan Sievi Capitalin kohdeyhtiöiden hallitustyöskentelyyn.