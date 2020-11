Kesko on ilmoittanut vetäneensä myynnistä kolme Pirkka-tuotetta. Ruokaviraston mukaan tuotteissa on käytetty seesaminsiemeniä, joissa on todettu raja-arvon ylittävä määrä etyleenioksidi-kasvinsuojeluainetta.

Tuotteet ovat Pirkka Parhaat siemennäkkileipä kaura-hampunsiemen, Pirkka kuorittu seesaminsiemen ja esipaistettu Pirkka kiviuunisiemensämpylä.

Aikaisemmin tällä viikolla Leipomo Rosten ilmoitti vetävänsä pois myynnistä kaksi siemennäkkileipätuote-erää, joiden raaka-aineena käytetyssä seesaminsiemenessä on sallitun enimmäismäärän ylittävä määrä etyleenioksidia.

Takaisinveto koskee Rostenin tuotteita Siemenrapeat chia&kvinoa gluteeniton siemennäkkileipä ja Siemenrapeat kaura&auringonkukka gluteeniton siemennäkkileipä.

Keskon mukaan myynnistä pois vedettävien siementuotteiden syöminen ei aiheuta välitöntä vaaraa, mutta ne saattavat olla pitkäaikaisessa käytössä terveydelle haitallisia. Tämän vuoksi tuotteita ei tule käyttää ja virheelliset tuote-erät on vedetty pois K-Ruokakaupoista.

Virheellisiä tuotteita ostaneet voivat palauttaa ne kauppaan, josta ovat sen ostaneet tai ottaa yhteyttä K-Kuluttajapalveluun.