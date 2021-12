Tietokirjallisuuden Finlandia-voittajan kirjan nimi väittää sellaista, josta kaikkien on ennakkoluuloisesti eli helppoa olla samaa mieltä. Miksi nykymusiikki on niin vaikeaa -kirjan kansiotsikko on tarkoituksella ilman kysymysmerkkiä, minkä teoksen kirjoittanut Osmo-Tapio Räihälä on vahvistanut useasti julkisuudessa.

Nykymusiikki on siis vaikeaa, voidaan olettaa – kysymättäkin ja kirjaa lukematta. Mutta miksi uusi taidemusiikki on niin vaikeaa?