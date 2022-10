Siankärsämön kukkia ja lehtiä voi uuden lainsäädännön mukaan käyttää vapaasti kaikissa kaupallisesti tuotetuissa elintarvikkeissa. Kuvituskuva. Kuva: Pekka Aho

Elintarvikekäyttöön on hyväksytty uusia kasveja, joita voidaan käyttää juomiin. Nyt elintarvikkeissa sallittujen luonnonkasvien listalle on lisätty muun muassa siankärsämön ja tuoksumataran kukat ja lehdet, sekä kehäkukan terälehdet.

Luonnontuotealan valtakunnallisena toimialajärjestönä toimiva Arktiset Aromit ry. kertoo tiedotteessaan selvittävänsä juoma-alan yritysten kiinnostusta kasvien käyttöön.

EU:n uuselintarvikeluetteloon on lisätty siankärsämön, tuoksumataran, sekä kehäkukan lisäksi myös jauhosavikan lehdet, käenkaalin lehdet ja pihatähtimön lehdet, varret ja kukat.

Luonnonkasvien kaupallista elintarvikekäyttöä rajaavat uuselintarvikeasetus sekä aromilainsäädäntö. Ennen käyttöä on varmistettava, että tuote on turvallinen ja kasvin käyttö on sallittu siinä käyttötarkoituksessa, johon sitä suunnitellaan.

Esimerkiksi juomakäytössä maitohorsman kukkaa voidaan laidansäädännön mukaan käyttää aromina elintarvikkeissa, mutta ei kuitenkaan elintarvikkeissa. Mesiangervon lehtiä ja kukintoja puolestaan saa käyttää vain ravintolisissä ja yrttiteenä.