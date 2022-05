Else Urpelainen kertoo, että Shanghain sulkujen myötä arkisetkin asiat kuten ruuan hankkiminen kävivät vaikeiksi. – Kerran vietin kahdeksan tuntia yrittäen hankkia hammastahnaa. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Shanghaista viime viikolla Ouluun palannut Else Urpelainen on viettänyt kuluneesta vuodesta 69 päivää erilaisissa karanteeneissa. Hänelle on tuossa ajassa tehty myös 94 koronatestiä, joista 15 on ollut kotitestejä.

Suomen mittakaavalla luvut tuntuvat suurilta, mutta Shanghaissa ne ovat tavanomaisia.