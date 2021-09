Ajan hammas on purrut pian 50 vuoden ikään ehtineen kappelin ulkopintoihin. Kappelin ulkopinnat korjataan remontissa ja rakennusta laajennetaan hieman nykyisten krematoriotilojen kohdalta. Laajennuksessa krematorioon lisätään toinen tuhkausuuni. Kuva: Jarmo Kontiainen

Vuonna 1973 käyttöön vihittyä Intiön kappelia odottaa laaja peruskorjaus. Oulun seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti elokuussa käynnistää remontin hankesuunnittelun.

Oulun seurakuntayhtymän kiinteistöjohtaja Jaana Valjus kertoo, että hankesuunnittelu on tarkoitus saada valmiiksi keväällä, jonka jälkeen edetään toteutussuunnitteluun. Toteutussuunnittelulle on varattu aikaa noin vuoden verran. Remontti on tarkoituksena toteuttaa vuosien 2023–2024 aikana.