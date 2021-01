Koronarokotteita annetaan pian ajanvarauksella ikäihmisille. Kuva: VESA JOENSUU

Koronarokotukset etenevät Oulussa hyvin, kertoo kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo.

– Kaikki on laitettu mitä on saatu, ainoa rajoite tällä hetkellä on rokotteiden saatavuus.