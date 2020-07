Osa mielenosoittajista otti yhteen poliisien kanssa Serbian pääkaupungissa Belgradissa keskiviikon vastaisena yönä. Kuva: KOCA SULEJMANOVIC

Serbian presidentti Aleksandar Vucic on pyytänyt lopettamaan hallituksen vastaisen protestit, jotta koronavirus ei leviäisi.

Keskiviikon vastaisena yönä jopa kymmeniä mielenosoittajia ja poliiseja loukkaantui mellakoissa pääkaupungissa Belgradissa. Useat oppositiopuolueet kehottivat kannattajiaan tulemaan jälleen kaduille keskiviikkona.

– Meillä ei ole vapaita hoitopaikkoja sairaaloissa. Avaamme uusia sairaaloita, presidentti sanoi lausunnossaan.

Serbiassa uusien koronavirustartuntojen määrä on noussut, ja tulevaksi viikonlopuksi on julistettu liikkumisrajoituksia ainakin Belgradiin.

Tiistai-iltana protesti alkoi rauhallisesti, kun tuhannet belgradilaiset, mukana perheitä ja opiskelijoita, halusivat osoittaa mieltään uudelleen määrättyjä koronarajoituksia vastaan.

Monet vaativat presidentti Vucicin eroa.

Osa mielenosoittajista tunkeutui parlamenttirakennukseen, jolloin poliisi puuttui peliin. Syntyi yhteenottoja, joissa protestoijat käyttivät aseenaan kiviä sekä pulloja, ja poliisi ampui kyynelkaasua. Asiasta kertovat muiden muassa BBC ja uutistoimisto Reuters.

Yhteenotoissa loukkaantui 43 poliisia ja 17 protestoijaa. Lisäksi 23 mielenosoittajaa pidätettiin.

Mellakoinnista ja parlamenttiin tunkeutumista syytetään äärioikeistolaisia nationalisteja. Serbian tiedotusvälineiden mukaan protestoijien joukossa oli parlamenttiedustaja, joka on pitänyt esillä rokotuksiin ja 5G-tietoverkkoon liittyviä salaliittoteorioita.

Uusia tartuntoja on noin 300 päivässä

Serbiassa oli tiistaina pahin päivä koko pandemian aikana. Presidentti Vucic kertoi televisiossa, että 13 ihmistä oli kuollut ja 120 ihmistä oli hengityskoneissa. Lisäksi yhteensä 4 000:ta ihmistä hoidettiin sairaaloissa. Pahin tilanne on Belgradissa.

Uusia tartuntoja tulee noin 300 päivässä.

Serbiassa yhteensä 16 719 ihmistä on saanut koronavirustartunnan, ja 330 ihmistä on kuollut. Maassa on seitsemän miljoonaa asukasta.

Terveysviranomaisten mukaan sairaalat ovat täynnä ja hoitohenkilökunta on uupunut.

Monia koronarajoituksia höllennettiin toukokuussa, jolloin muun muassa katsojat pääsivät jälleen jalkapallopeleihin. Vaalit pidettiin 21. kesäkuuta.

Hallituksen toimia arvostelleiden mukaan tartunnat lähtivät tuolloin kasvuun.

– Isäni kuoli koronavirukseen. Tämä on hänelle, nuori mielenosoittaja huusi N1-tv-lähetyksessä tiistai-iltana.

Hallitus syyttää uusien tartuntojen kasvusta väestön huonoa hygieniaa. Oppositiopuolueet puolestaan syyttävät presidentti Vucicia siitä, että hän käyttää pandemiaa ja koronarajoituksia vahvistamaan autoritaarista valtaansa. Vucic kieltää syytökset.

Monet oppositiopuolueet boikotoivat keskiviikon vaaleja, joissa Vucicin johtama progressiivinen puolue otti murskavoiton.