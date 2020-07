Serbia ja koronavirus

Serbiassa yli 17 000 ihmistä on saanut koronavirustartunnan, ja noin 340 ihmistä on kuollut. Maassa on seitsemän miljoonaa asukasta.

Serbia asetti rajoituksia viruksen vuoksi maaliskuussa ja niitä purettiin toukokuussa.

Kesäkuussa maassa järjestettiin parlamenttivaalit. Presidentti Aleksandar Vucicin progressiivisen puolueen vaaliliitto otti murskavoiton. Oppositio boikotoi vaaleja.

Hallituksen kriitikoiden mukaan koronavirustartunnat lähtivät kasvuun tämän jälkeen.

Tiistaina hallitus ilmoitti uusista rajoitustoimista. Ilmoitusta seuranneissa mielenosoituksissa on loukkaantunut ainakin 53 poliisia ja 17 mielenosoittajaa. Ainakin 23 mielenosoittajaa on pidätetty.

Torstaina ilmoitettiin, että suunnitellut rajoitukset astuvat voimaan lievempinä. Ravintoloiden aukioloa rajoitetaan ja yli 10 ihmisen kokoontumiset kielletään.