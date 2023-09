Keskiviikkona julkistetaan aamupäivästä Oulun kaupungin ensi vuoden talousarvioesitys ja toimintasuunnitelma vuosille 2025–2026. Kyseessä on kaupunginjohtaja Seppo Määtän budjettiesitys, hänen ensimmäisensä.

Helmikuussa virkansa Oulun kaupunginjohtajana aloittanut Määttä ei kauhistele urakan kovuutta, joka on epäilemättä ollut hänelle hyppäys tuntemattomaan. Budjettiesitys esitetään suhteellisen etuajassa. Aikaisempina vuosina julkistukset ovat olleet enemmän tai vähemmän lokakuun puolella. Esimerkiksi viime vuonna 4. lokakuuta.

– On ollut erittäin miellyttävää olla mukana valmisteluprosessissa. Erityisesti siksi, että minulla on ollut hieno tiimi. Heidän kanssaan yhdessä olemme tehneet ensi vuoden talousarvioesitystä ja tulevien vuosien toimintasuunnitelmaa. On ollut tosi mukavaa valmistella sitä työtovereiden kanssa, Määttä kehuu.

Oulun kaupunginjohtaja Seppo Määttä esittelee ensi vuoden talousarvioesityksensä keskiviikkona. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Tuohon tiimiin ovat kuuluneet talousjohtaja Marja Kariniemi, konsernijohtaja Ari Alatossava ja viestintäjohtaja Mikko Salmi.

Hän sanookin, että vaikea prosessi budjettiesitys ei ole ollut. Paitsi tiimi, kehuja saavat kaupungin hallintokunnat, jotka ovat tehneet kaupunginjohtajan mukaan hyvää valmistelutyötä.

– Olen muutenkin joukkuepelaaja.