Vaikka väestön ikääntymistä ja ikärakenteen muutosta pidetään usein haasteena suomalaiselle yhteiskunnalle, eliniän piteneminen on yksi ihmiskunnan suuria saavutuksia, josta on syytä myös iloita. Vuonna 2023 on Suomessa 636 000 yli 75-vuotiasta, mikä vastaa noin 11 prosenttia väestöstä. Elinikä kasvaa hyvän koulutustason, säänneltyjen työolojen, riittävän vapaa-ajan, terveellisempien elintapojen, hyvän terveydenhuollon ja toimivan sosiaaliturvan ansiosta.

Yhä useammalla seniorilla on elämää edessään kaksikymmentä tai jopa kolmekymmentä vuotta eläkkeelle jäämisen jälkeen. Suurin osa iäkkäistä ihmisistä haluaa asua omassa kodissaan loppuelämänsä, jos arki sujuu ja toimintakyky säilyy. Siksi on tärkeää, että tuemme varhaisessa vaiheessa heidän hyvinvointiansa ja edellytyksiä asua kotona.