Pohjois-Pohjanmaan liiton tekemä selvitys lentoyhteyksien vaikutuksista pohjoisten alueiden yrityselämään on valmistunut. Sen mukaan lentoyhteydet voivat vaikuttaa yritysten liikevaihtoon miljardeissa.

Liiton kyselyyn vastasi 300 yritystä Oulun, Kajaanin ja Kuusamon lentokenttien vaikutusalueelta. Vastauksia tuli etenkin teollisuuden, matkailun ja IT-alan yrityksistä. Vastaajat edustavat yhteenlaskettuna 45 prosenttia alueen liikevaihdosta ja 15 prosenttia työpaikoista.

Oulun lentoyhteydet ovat merkittävästi heikentyneet Norwegianin laitettua pillit pussiin Oulussa. Kuvituskuva. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Selvitys on osa Pohjois-Pohjanmaan liiton Lentoliikenteen tulevaisuus Pohjois-Suomessa -hanketta. Hanketta tukee Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja siinä ovat mukana Kainuun liitto ja Naturpolis Oy.

Lentoliikenne vaikuttaa myyntiin

Selvityksen mukaan lentoasemien vaikutusalueen liikevaihdosta noin puolet eli 26 miljardia euroa riippuu lentoliikenteestä. Työpaikoissa tämä tarkoittaa noin 11 000, verotuloina puolestaan 319 miljoonaa euroa.

Oulun lentoaseman alueella lennoista riippuvaista liikevaihtoa on 22,7 miljardia euroa ja 8850 työpaikkaa. Kajaanin lentokentän alueella liikevaihtoa on 1,7 miljardia euroa ja työpaikkoja 1250. Kuusamon lentokentän alueella lennot vaikuttavat noin 540 miljoonan euron liikevaihtoon ja 1020 työpaikkaan.

Kuusamon lentoasemaa remontoitiin heinäkuussa 2023. Kuva: Jussi Väätäinen

Lentoliikenteestä riippuvaisesta liikevaihdosta 59 prosenttia on kansainvälistä myyntiä.

Noin puolet vaikutusalueen yrityksistä arvioi myyntinsä kasvavan, jos lentoyhteydet olisivat paremmat. Matkailualan yrityksistä näin arvioi jopa 97 prosenttia. Kasvua voisi tulla jopa 39 miljoonaa euroa, eli ala voisi kasvaa kahdeksan prosenttia.

3080 menetettyä työpaikkaa

Lentoliikenteen vähäisyys on selvityksen mukaan vaikuttanut negatiivisesti työpaikkojen määrään, ja arviolta 3080 työpaikkaa on menetetty. Merkittävintä vaikutus on ollut IT-sektorilla.

Joka kolmas alueen yritys on tehnyt viimeisen 10 vuoden aikana investointeja, jotka edellyttävät sujuvia lentoliikenneyhteyksiä. Yleisimpiä investointeja ovat olleet uuden toimipisteen avaaminen, työpaikkojen määrän merkittävä lisääminen, investoinnit uusiin koneisiin ja laitteisiin sekä matkailuyritysten investoinnit majoituskapasiteettiin.

Suurin osa investoinneista on ollut arvoltaan 1–5 miljoonaa euroa, mutta satojenkin miljoonien investointeja on tehty.

Toisaalta noin joka kymmenes yritys kertoo jättäneensä investointeja tekemättä huonojen lentoyhteyksien takia. Joukossa on ainakin yksi 150 miljoonan euron investointi.

Juttua korjattu kello 15.29. Korjattu otsikosta miljardit eurot miljooniksi euroiksi.