Naisten Superpesis, 4. karsintaottelu, Roihuttaret–KeKi 0–1 (4–4, 1–2). Voitot 2–2.

Kempeleen Kirin naisten jo yli vuosikymmenen jatkunut pääsarjataival oli lauantaina katkolla Helsingin Roihuvuoren pesäpallostadionilla.

Tasaisen pelin jälkeen KeKi on superpesisjoukkue vielä ainakin kolme vuorokautta. Kirin kotipesässä alkoi villit voittojuhlat Jonna Heinulan karattua kolmoselta kotipesään Roihuttarien koppareiden kämmättyä Marjaana Kelton kopinnoston pelin viimeisessä vuoroparissa.

– Kauden mittaan olemme huomanneet, että meille on helpompi tilanne pelata selkä seinää vasten. Tänäänkin oli rento tunnelma joukkueessa, vaikka kaksi peliä on pakko voittaa. Joukkueessa on aivan valtava halu voittaa tämä sarja, pelinjohtaja Tom Roos vakuutti.

Kiri sai otteluun todellisen unelma-alun. Ajolähtö yhdellä palolla oli päällä pikavauhtia, josta Nea Lotvonen iski Tuija Ahosen kotiin. Heti perään Sara Kinnusen kova lyönti kakkosrajaan sirvahti läpi tyhjentäen pajatson Kinnusen juostessa kunnarin.

Kolmannessa vuoroparissa Roihuttaret tasoitti puntit yhdellä lyönnillä.