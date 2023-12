Toimituspäällikkö Katja Kärki Kuva: Maiju Pohjanheimo

Tehtävänanto oli tuntunut mahdottomalta. Olin saanut päivän työksi haastatella nuoria siitä, millaista seksuaalista häirintää he kokevat.

Olin varma, että en saisi yhtäkään nuorta sanomaan asiasta sanaakaan. Olin väärässä.

Siinä me istuimme, nuoret ja täti-ikäinen toimittaja kauppakeskuksen lattialla. Nuoret pläräsivät puhelimiaan ja ihmettelivät kysymyksiäni.

– Kaikille niitä munakuvia tulee, mitä siitä.

Nuorten kokema seksuaalinen häirintä on niin yleistä, että he eivät välttämättä edes miellä sitä rikokseksi.

Nuoret eivät tee rikosilmoitusta eivätkä kerro asiasta vanhemmilleen. Pahimmassa tapauksessa vanhemmat saattaisivat ottaa puhelimen pois, eikä sellaista kohtaloa halua yksikään teini-ikäinen.

Nuoret poistavat kuvan ja estävät tekijän. Vaikka kuvat voi poistaa, niiden aiheuttamia jälkiä ei niin vain pyyhitä pois.

Jututtamani nuoret tulivat mieleeni, kun luin kouluterveyskyselyn tuloksia.

Noin kolmannes tytöistä perusopetuksen 8. ja 9. luokilla sekä lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa kertoi kyselyssä kohtalaisesta tai vaikeasta ahdistuneisuudesta. Pojilla vastaava luku oli 7‒8 prosenttia.

Kyselyn mukaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella asuvista tytöistä lähes puolet (41,3 prosenttia) oli kokenut viime vuonna häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua. En voi olla miettimättä, miten paljon ahdistuneisuutta seksuaalinen häirintä aiheuttaa.

Tulos oli kaiken lisäksi listattu myönteisiin muutoksiin, sillä tyttöjä ahdisteltiin viime vuonna vähemmän kuin vuonna 2021. Silloin 46 prosenttia tytöistä kertoi kokeneensa ahdistelua. En laskisi muutosta myönteiseksi, sillä luku on edelleen aivan liian korkea.

Seksuaalinen häirintä ei ole uusi ilmiö, mutta siihen on suhtauduttu hymähdellen aivan liian pitkään.

Tyttöjä seksualisoidaan edelleen häikäilemättä. Yksi tapa on yleinen puhe siitä, miten tytöt ”kypsyvät” aikaisemmin kuin pojat. Eivät kypsy, ja se on todettu tutkimuksissa. Silti mielikuvaa kypsistä tytöistä pidetään sinnikkäästi yllä.

Tyttöjen kypsymisestä puhuminen on pelkkää vallankäyttöä ja oikeutuksen hakemista sille, että aikuiset miehet voivat lähestyä lapsia seksuaalisessa mielessä.

Vallankäyttöä kypsyyspuhe on myös siinä mielessä, että tytöiltä odotetaan vastuullisempaa käytöstä kuin pojilta. Se loukkaa molempien – ja kaikkien – sukupuolten oikeutta varttua luonnollisessa tahdissaan.

Seksuaalinen ahdistelu on ollut rikos vasta vuodesta 2014 alkaen.

Se kertoo omaa kieltään siitä, miten hällävälisti maassamme on seksuaaliseen häirintään suhtauduttu. Toisaalta mitä muuta voi odottaa maalta, joka kriminalisoi avioliitossa tapahtuvan raiskauksen vasta vuonna 1994?

Vuoden 2023 alussa uudistuneen rikoslain mukaan seksuaalinen ahdistelu tarkoittaa seksuaalista itsemääräämisoikeutta loukkaavaa fyysistä tekoa tai sellaiseen rinnastuvaa sanallista tai muuta tekoa. Uudistuksen myötä seksuaalista ahdistelua voi olla myös esitetty tai lähetetty viesti tai kuva.

Aikuisen alle 16-vuotiaalle nuorelle lähettämä alastonkuva tai muu seksuaalinen viesti on rikos. Siksi se tulisi myös käsitellä sellaisena.

Kuinka moni vanhempi on tietoinen siitä, millaisia viestejä lapset ja nuoret saavat? Pahaa pelkään, että melko harva.

Lapsi ei kerro, joten aikuisen on kysyttävä. Jos ja kun nuori vastaa kysymykseen, aikuisen on pidettävä pää kylmänä. On turha kauhistella asiaa, eikä lasta saa missään tapauksessa moittia eikä syyllistää. Seksuaalisen ahdistelun kohteeksi joutunut ei koskaan ole syyllinen.

Kysymisen ja vastaamisen jälkeen on aika toimia. Kaikki puhelimeen tulevat viestit ja kuvat pitää ottaa talteen ja niistä on tehtävä rikosilmoitus. Jos yhteydenotto poliisiin tuntuu liian vaikealta, ilmoituksen voi tehdä esimerkiksi Pelastakaa Lapset ry:n nettivihjepalvelun kautta.

Seksuaalista ahdistelua ei tule normalisoida asiaksi, joka vain tapahtuu. Se on rikos, josta pitää koitua tekijälleen asianmukaiset seuraukset.