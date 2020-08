Elokuussa Tarina-romaanin julkaisseen Kari Hotakaisen esikoiskokoelma Harmittavat takaiskut ilmestyi vuonna 1982. Kuva: Laura Malmivaara

Kari Hotakainen: Tarina. Siltala 2020.

Kerro elämäsi tarina! on huudettu viime vuosituhannen lopusta lähtien. Jokainen elämä on kuulemma tarinankertomisen väärti. Jokaisen elämä on kiinnostava.