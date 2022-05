Marjatta Hyvärinen on hyvillään, että kuorokulttuuri on ponnistamassa jaloilleen poikkeusajan jälkeen. Lauantaina 7. toukokuuta on vuodella siirtyneen Oulun Laulun 100-vuotisjuhlakonsertin aika.

Kuva: Jukka-Pekka Moilanen