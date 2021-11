Suomalaiset eivät osaa enää lukea niin kuin ennen. Lukutaito on rapistunut selvästi kuluvan vuosituhannen aikana. Nyt ollaan jo siinä tilanteessa, että lähes 14 prosentilla peruskoulunsa päättävistä suomalaisista nuorista on riittämätön lukutaito arjen haasteista selviämiseen (Kaleva 17.11.).

Ongelmia on aikuisillakin. Kymmenen vuotta vanhan tutkimuksen mukaan 11 prosentilla 16-65-vuotiaista oli suuria puutteita lukutaidossa. Todennäköistä on, että huonosti lukevien osuus on vuosikymmenessä vain kasvanut.