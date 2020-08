Seikkailu-urheilija Kati Vehmas janoaa elämyksiä ja tarvitsee tavoitteita. Kuva: Jarmo Kontiainen

Seikkailu-urheilun idea on sinänsä yksinkertainen: on lähtö ja on maali ja niiden välissä matka, jonka joukkue etenee parhaalla mahdollisella tavalla ja sillä välineellä, mikä milloinkin on sopivin.

– Ei taida olla muita kestävyyslajeja, joissa edetään joukkueena, seikkailu-urheilija Kati Vehmas miettii.