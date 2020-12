Lidl on vetänyt erän seesaminsiementahnaansa pois myynnistä liian suuren torjunta-ainejäämän takia, kertoo Ruokavirasto.

Lidlin 1001 Delights Tahini -seesaminsiementahnassa on käytetty raaka-aineina seesaminsiemeniä, joissa on mitattu liian korkea pitoisuus kasvintorjunta-aine etyleenioksidia. Etyleenioksidin on todettu olevan pitkäaikaisessa käytössä haitallista terveydelle.

Takaisinveto koskee tuote-erää, jonka parasta ennen -päiväys on 03/2022. Tuotetta on myyty 75 Lidl-myymälässä eteläisen Suomen alueella. Tahnapurkki painaa 120 grammaa.

Myös osaa Wasa Sesam Gourmet -näkkileivän eristä vedetään pois myynnistä mahdollisen torjunta-ainejäämän takia, Ruokavirasto kertoo.

Takaisinveto koskee osaa 220 gramman näkkileipäpaketteja, joiden parasta ennen -päiväykset vaihtelevat tammikuun 2021 lopulta kesäkuun 2021 loppuun. Tarkemmat tiedot palautettavista tuote-eristä löytyvät Wasan nettisivuilta.

Paketin voi palauttaa takaisin myymälään, josta se on ostettu.