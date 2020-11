Oulu

Oululainen Express-yhtye on tykittänyt Suomen tanssilavoilla jo vuodesta 1967 lähtien. Kuvassa Unski Kaikkonen (vas.), Lyly Rajala, Junnu Sippola, Timo Niemelä ja Markus Keskinarkaus. Kuva: Pekka Peura

Oululainen Express on yksi Suomen vanhimmista yhtäjaksoisesti toimineista popyhtyeistä. Bändin hersyviin keikkamuistoihin voi paneutua useamman sivun verran toimittaja Markku Veijalaisen kirjoittaman Back to the Sixties -kirjan myötä.

Viime viikolla julkaistu kirja kertoo sekä 1960-luvun suomalaisista poptähdistä että kyseisen musiikkigenren ympärille rakentuneesta Sixties-ilmiöstä.