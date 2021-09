Karoliina Pietilä avasi reilu viikko sitten Kirkkokadulle Vau Second Hand -myymälän. Kuva: Pekka Kallasaari

Second hand eli käytettyjen vaatteiden liikkeet valtaavat alaa Oulun ydinkeskustassa.

– Aivan ihana ilmiö. Kaupungin laitamilla sijaitseville hallikirppiksille on kaivattu laadukkaampia vaihtoehtoja ja nyt niitä alkaa olemaan täällä keskustassakin mukavasti, iloitsee reilu vuosi sitten Saaristonkatu 15:een avatun Saaga Secondhandin yrittäjä Nina Cibulka-Oikarinen.

– Olen sitä mieltä, että kilpailemisen sijaan me tuemme toinen toistamme. Mitä enemmän tarjontaa, sitä enemmän vetovoimaa ja keskustassa liikkuvia shoppailijoita, hän huomauttaa.

Idea etelästä

Intohimoiseksi kirppistelijäksi itsekin tunnustautuva Cibulka-Oikarinen kertoo saaneensa idean keskeisellä paikalla sijaitsevan second hand -liikkeen perustamiseen Etelä-Suomesta, jossa kierrätysvaatteet ovat löytäneet tiensä keskustan kivijalkoihin jo vuosia sitten.

– Tänne pohjolaan trendit tulevat aina vähän jälkijunassa, ja niin myös tämä second hand -ilmiö. On ollut mukava olla tuomassa etelän tuulahdusta Ouluun.

Vaikka korona-aika on tuonut uuden yrityksen perustamiseen omat haasteensa, laadukasta ja kierrätettyä aikuisten vaatetta myyvä putiikki on yrittäjän mukaan otettu Oulussa vastaan avosylin.

– Kyllä tämäntyyppiselle putiikille on ollut Oulun keskustassa selkeästi kysyntää. Vaikka näinä aikoina kotona on viihdytty paljon ja keskusta on ollut normaalia hiljaisempi, vaaterekkimme ovat olleet pääasiassa täysiä, ja kävijöitä on riittänyt tasaiseen tahtiin.

Saaga Secondhandin yrittäjä Nina Cibulka-Oikarinen tunnustautuu itsekin innokkaaksi kirppistelijäksi. Kuva: Susanna Eksymä

Tarkat kriteerit

Nina Cibulka-Oikarinen haluaa osaltaan kiillottaa mielikuvaa kirpputoreista ja kierrätysvaatteista, jotka edelleen usein mielletään tunkkaisiksi ja nuhjuisiksi.

– Minulle on tärkeää, että liike on kauniisti sisustettu ja viihtyisä. Myös myytäville vaatteille ja asusteille on meillä tarkat kriteerit. Brändillä ei ole väliä, mutta tuotteiden on oltava puhtaita, ehjiä ja hyväkuntoisia.

Saaga Secondhand toimii perinteisen kirpputorin idealla. Vaatteita voi tuoda myyntiin viikoksi, kahdeksi tai kolmeksi kerrallaan. Tuotteet voi joko hinnoitella itse tai jättää sen henkilökunnan tehtäväksi. Myyntipaikkoja on neljäkymmentä.

Saaga Wall -taideseinällä on ihasteltavana ja myytävänä kuukauden sykleissä vaihtuvia paikallisten taiteilijoiden ja käsityöläisten teoksia.

Vau on uusin tulokas

Saaga Secondhandista vain muutama kymmenen metriä rannempana vietettiin viikko sitten Vau Second Hand -vaateliikkeen avajaisia.

Heti kynnyksen yli astuessa käy selväksi, että tunkkaisuus ja nuhjuisuus loistaa poissaolollaan tässäkin putiikissa. Pradan laukut, Tommy Hilfigerin neulepaidat, Guccin tennarit, Louis Vuittonin huivi... Laatu- ja luksusmerkkien tuotteet on laitettu kauniisti esille kuten missä tahansa merkkimyymälässä.

Laatu maksaa myös second hand -myymälässä.

– Kallein tuote meillä on tällä hetkellä Pradan laukku, joka maksaa 600 euroa. Saattaa äkkiseltään tuntua kalliilta, mutta kun katsoo, mitä uusi maksaa, hintahan on varsin edullinen, yrittäjä Karoliina Pietilä sanoo.

Hän kiirehtii lisäämään, että liikkeessä voi tehdä myös edullisia löytöjä.

– Vitosen ja kympin vaatteitakin on tarjolla. Kirpputori me emme kuitenkaan ole, vaan kierrätettyjen merkkivaatteiden myymälä, Pietilä tähdentää.

Trendikästä ja eettistä

Vau Second Hand toimii kuten divarit: yrittäjä ostaa sisään tarkoin valikoituja merkkituotteita asiakkailta ja myy niitä eteenpäin.

– Otamme jonkin verran tuotteita myös provikkamyyntiin, mutta pääsääntöisesti ostamme ja myymme, Pietilä valottaa.

Ajatus omasta second hand -liikkeestä alkoi kyteä Pietilän opiskellessa muotimarkkinoinnin tutkintoa Helsinki Design Schoolissa vuonna 2016.

– Kävin tutustumassa kouluaikoina second hand -myymälöihin pääkaupunkiseudulla, ja siitä lähtien mielessä on kytenyt ajatus, että Oulunkin second hand -kenttä kaipaisi kasvojenkohotusta.

Kun idea putiikista oli kypsynyt toteuttamisasteelle, oli liiketilan etsiminen Oulun keskustasta itsestäänselvyys.

– Hyvä sijainti ja miellyttävä miljöö olivat liikkeen perustamisen lähtökohdat.

Pietilä sanoo ensimmäisen viikon olleen odotettuakin vilkkaampi ja palautteen olleen positiivista. Hän iloitsee kierrätyskulttuurin olevan odotetussa murroksessa. Kierrätettyä vaatetta ei enää osteta taloudellisesta pakosta, vaan siksi, että se on trendikästä ja eettistä.