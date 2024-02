Perussuomalaisten puoluehallitus on nimennyt lisää ehdokkaita kevään eurovaaleihin. Mukana on myös Sebastian Tynkkynen Oulusta.

– Olemme pieni EU:n rajamaa. Isossa kuvassa jokaista perussuomalaisten ehdokasta yhdistää se, että ajamme Suomen etua, oli kyse vaikkapa metsistä, vesistä, maahanmuutosta tai raja-asioista, Tynkkynen kertoo.

Tynkkysen mukaan ulko- ja turvallisuuspolitiikka tulevat korostumaan näinä aikoina.

– Ukrainan tukemista on jatkettava, ja on saatava eteenpäin isoja investointeja Euroopan puolustusteollisuudessa. Myös eurooppalaiseen huoltovarmuuteen ja tärkeisiin toimitusketjuihin on kiinnitettävä huomiota, jotta päästäisiin irti riippuvuudesta Kiinaan.

Eduskunnassa Tynkkynen on työskennellyt useissa valiokunnissa, joissa tapahtuu suuri osa kansanedustajan työstä ja lainsäädännöstä. Niissä Tynkkyselle on käynyt selväksi EU:n vaikutus.

– Valiokunnissa se iski kuin kirkkaalta taivaalta kuinka paljon valtaa on EU:ssa ja kuinka paljon Suomessa. Siellä määritetään suurimpaan osaan asioista jäsenmaan liikkumatila. Jos haluaa vaikuttaa Suomen asioihin, se tapahtuu itse asiassa ensisijaisesti EU:sta käsin.

Viime eduskuntavaaleissa Tynkkynen pääsi kansanedustajaksi laittamatta euroakaan vaalibudjettiin. Sen sijaan Tynkkynen tuli tunnetuksi muun muassa somevideoiden kautta. Eurovaalien budjetista kansanedustaja ei vielä suostu kertomaan.

– Päätös asiasta on tehty, mutta tulen kertomaan siitä myöhemmin, Tynkkynen sanoo.

Muita perussuomalaisten ehdokkaita ovat Ari Koponen Tuusulasta, Sanna Antikainen Outokummusta, Veikko Vallin Tampereelta sekä Arto Luukkanen Järvenpäästä.

Tynkkynen, Antikainen ja Koponen ovat toisen kauden kansanedustajia. Vallin on yrittäjä ja toimi aiemmin kansanedustajana. Luukkanen on Helsingin yliopiston Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen yliopistolehtori.

Juttua muokattu klo 10.23: Lisätty Tynkkysen kommentit.